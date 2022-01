Bolsonaro mostra piada a apoiadores que associa conquista de mulher a caixa eletrônico

Presidente Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou a apoiadores nesta quinta-feira (27/1) um vídeo de uma "piada" que associa a conquista romântica entre mulher e homem mais velho a interesse e caixa eletrônico. O chefe do Executivo reproduziu um vídeo pelo celular de um trecho do programa humorístico A Praça é Nossa, do SBT, com o personagem de Carlinhos Gó Gó.

"Estou cansado, Carlos Alberto. Acabei de vir da academia e olha que só fui fazer a matrícula. Cheguei lá, esperando para fazer a matrícula, tinha um senhorzinho de 90 anos fazendo exercício. Do outro lado, uma gostosa com aquelas calças de lycra, bem agarradinha. E o coroa olhando para a gostosa, ela fazendo exercício, e o coroa chegou para mim e perguntou: 'E aí, Gó Gó, qual máquina eu uso para impressionar aquela gostosa ali?' Falei: 'Qual máquina você usa para impressionar aquela gostosa?' 'É'. Falei: 'O caixa eletrônico no corredor ali'", dizia o trecho exibido aos apoiadores que arrancou gargalhada dos presentes e do presidente.





Ao término do vídeo, Bolsonaro deu risada e questionou a um homem: "Como é teu caixa eletrônico?"





A declaração ocorreu após uma mulher relatar ao presidente ter conhecido o noivo pela internet e dizer que ganhou na "Mega-Sena", pois ele é 110% Bolsonaro e de direita.





"Nós ficamos noivos e o senhor é padrinho de certa forma. A gente conversava por vídeo (durante a pandemia) e, quando ele saiu (da quarentena), foi me conhecer no Guarujá".





"Foi namoro por internet?" "Geralmente o pessoal tem surpresa, quando chega… Por internet não tem bafo", disse o presidente sob risos.





"Ele é 110% Bolsonaro, 100% de direita, conservador, família, acertei na Mega-Sena", completou a mulher.





Aproveitando a ocasião, o presidente questionou se poderia fazer uma piada. "Você falou que ganhou na Mega-Sena. Posso fazer uma piada aqui? Pessoal faz silêncio para ouvir. É o Paulinho Gogó". Em seguida, mostrou o vídeo.