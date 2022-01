Moraes intima Bolsonaro a depor para PF nesta sexta-feira (28/1)

Presidente Jair Bolsonaro (foto: PR/REPRODUÇÃO)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta quinta-feira (27/1), que a Polícia Federal (PF) colha o depoimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos em uma transmissão do presidente nas redes sociais.