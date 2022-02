Pais e mães protestam contra adiamento de aulas em BH

Dezenas de mães, pais e responsáveis pediram a volta das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Pais, mães e responsáveis de crianças de 5 a 11 anos se reuniram neste sábado (05/02) no portão da casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), em forma de protesto pelo adiamento do retorno às atividades presenciais nas escolas para 14 de fevereiro. A medida, adotada pela Prefeitura de BH em 28 de janeiro, visa ao controle da pandemia de COVID-19, já que os índices relacionados ao coronavírus subiram na cidade a partir do início de 2022 e essa faixa etária está em processo de imunização ao coronavírus ainda na fase inicial.