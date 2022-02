Acidentes provocam sete mortes em estradas de Minas Gerais

Segundo informações da PMRv, Uno tentou fazer uma ultrapassagem arriscada e bateu de frente com o carro forte (foto: PMRv)

As últimas 24 horas foram muito violentas nas rodovias mineiras, com o registro de sete mortes em acidentes. O mais grave ocorreu no quilômetro 265 da rodovia MG-060, próximo a Abaeté, Região Central do estado, onde numa batida frontal entre um Uno e um carro forte morreram três pessoas, todas ocupantes do carro de passeio.

O acidente ocorreu no final da manhã desta segunda-feira (7/2) e, segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Uno, placa HFO-0191, conduzido por V.P.S., invadiu a contramão e bateu de frente contra o Mercedes Benz 915 TVAL (carro forte) da empresa Fidelys, placa QPV-0341, conduzido por P.P.S..

No Uno estavam mais duas pessoas, que também morreram. No carro forte, outras três, mas nenhuma saiu ferida com gravidade. Um ocupante sofreu um corte no nariz, e outro sentia dores num dos joelhos.

Segundo P.P.S., ele seguia no sentido Abaeté para Morada Nova de Minas onde iria entregar valores, quando o Uno, que vinha em sentido contrário, repentinamente passou para a contramão para fazer uma ultrapassagem. Ele disse que tentou frear, mas não teve como evitar a batida. Os corpos dos mortos foram repassados a uma funerária de Abaeté. A pista teve de ser interditada para a retirada das vítimas e também para a retirada dos valores do carro forte.

Arcos

No quilômetro 471 da BR-354, em Arcos, o corpo de uma mulher, L.G.D.L., de 35 anos, estava caído no meio da pista. Segundo testemunhas, ela teria sido atropelada por uma carreta, que não teria parado, deixando o local. Segundo a PMRv, ninguém chegou a anotar a placa do veículo, mas foi emitido um alerta para qualquer carreta que tivesse uma marca de sangue ou amassado na frente ou lateral. O corpo foi retirado e encaminhado a uma funerária de Arcos.

Guarda-Mor

Numa estrada vicinal de Guarda-Mor, na altura da Fazenda Sul Brasil, próximo à rodovia MG-188, na altura do quilômetro 222, patrulheiros avistaram um Uno, placa BKT-3682, de São Paulo, dirigido por L.C.A.S., que recebeu ordem para parar, mas não obedeceu.

O motorista fez uma manobra arriscada, dando marcha a ré, evadindo do local e seguindo em uma estrada municipal no sentido da fazenda. Mas logo depois de entrar nessa estrada, acabou batendo num barranco e capotando. O motorista foi lançado para fora do veículo, e acabou sendo esmagado por este, vindo a falecer. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou o óbito. Depois do trabalho da perícia, o corpo foi liberado para uma funerária local.

São João da Lapa

Um motociclista morreu depois de bater na canaleta da rodovia LMG-656, na altura do quilômetro 15, perto de São João da Lapa, logo depois de bater num animal - não se sabe se uma vaca ou cavalo - vindo a cair fora da estrada e morreu. Supõe-se que ele estava em alta velocidade.

Itaúna

A sétima morte aconteceu na tarde desta segunda-feira no quilômetro 54 da MG-431, próximo a Itaúna. Um motociclista bateu na traseira de uma Van, da Viação Itaúna, placa RTB-6E82, e morreu. Os detalhes do acidente não foram identificados, pois não houve testemunha. A hipótese levantada é de excesso de velocidade do motoqueiro.