Fhemig abre processos seletivos para vagas com salário de até R$ 5,8 mil

Um dos locais com vagas é o Hospital Eduardo de Menezes (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com dois novos processos seletivos abertos, a partir desta segunda-feira (7/2), para contratação na capital e no interior, nas áreas administrativa e de saúde.





O primeiro deles é para o preenchimento de oito vagas e formação de quadro de cadastro reserva (CR) para o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena (CHPB) e para o Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo (HRB-JA).





As vagas disponíveis são para as funções de médico anestesiologista, cirurgião geral, clínico e ortopedista, além de terapeuta ocupacional e técnicos de informática e em radiologia. As inscrições poderão ser feitas até 18 de fevereiro e os salários variam de R$ 1.322,53 a R$ 5.801,50, excluídas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação. Consulte o edital aqui





O outro processo seletivo é para o preenchimento de três vagas e formação de quadro de cadastro reserva (CR) para o Hospital Eduardo de Menezes (HEM), em Belo Horizonte. A seleção é válida para as funções de auxiliar administrativo e médico psiquiatra e urologista.





As remunerações vão de R$ 1.427,73 a R$ 5.801,50, excluídas vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação. Os interessados poderão se inscrever até 21 de fevereiro. Acesse o edital aqui





A Fhemig lembra que as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema é incompatível. Também é recomendado usar o Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).