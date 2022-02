Fhemig abre vagas emergenciais para médicos em BH e no interior; confira

A remuneração é de até R$ 5,8 mil (foto: Pixabay/reprodução)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com 14 vagas emergenciais abertas para médicos de todas as especialidades atuarem no Hospital Júlia Kubitschek, do Complexo de Especialidades, em Belo Horizonte, e no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.Para o Hospital Júlia Kubitschek, são 12 vagas para médico especialista, com carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 5,8 mil. As inscrições para os candidatos interessados já estão abertas e poderão ser feitas até segunda-feira (7/2).Já o Hospital Regional Antônio Dias oferece uma vaga para médico especialista com carga horária de 12 horas semanais e remuneração de R$ 2.995, e uma vaga para médico especialista com carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 5,8 mil. As inscrições poderão ser feitas de 4 a 13 de fevereiro.Para mais informações, acesse www.fhemig.mg.gov.br."É importante lembrar que as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema é incompatível. Também é recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox", informou a Fhemig.