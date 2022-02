Sindicato alega falta de notificação e greve de servidores da Fhemig segue

Nova assembleia foi realizada nesta segunda-feira, com manutenção da greve até a notificação da decisão liminar pela suspensão (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) A greve dos trabalhadores dos hospitais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), iniciada na última quinta-feira (03/02) , vai continuar. Em decisão tomada após assembleia nesta segunda-feira (7), os servidores decidiram seguir com a greve, mesmo com uma decisão liminar desse fim de semana favorável à Fhemig e ao governo de Minas pela suspensão do movimento.









Nesta segunda-feira, além da assembleia com trabalhadores da saúde no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, um grande ato foi realizada no local, com presença de políticos e outros trabalhadores. Diversos servidores públicos estaduais de outras áreas também se manifestaram em prol de melhorias.





Ato desta segunda-feira contou com presença de servidores de outras áreas (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)



Ao anunciar o indicativo de greve, as entidades citaram uma lista de problemas nas unidades de saúde da rede, como pacientes nos corredores aguardando vagas em setores de tratamento, superlotação, falta de profissionais e problemas estruturais, como falta de ar-condicionado. A categoria da saúde reclama da sobrecarga e das condições de trabalho, em meio a uma nova crescente da pandemia de COVID-19 em BH, em Minas e no Brasil como um todo.





Apesar do movimento grevista, os atendimentos de urgência e emergência e cuidados com pacientes internados nas unidades em Minas estão mantidos por meio de escala mínima definida pelos servidores.