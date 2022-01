Capitólio: MPMG cobra explicações de município após instaurar inquérito

Prefeitura de Capitólio recebeU questionamentos do MPMG (foto: Bombeiros)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu ofício ao município de Capitólio, no Sudoeste de Minas, nesta quarta-feira (12), solicitando informações que devem ser respondidas no prazo de cinco dias. O órgão já instaurou inquérito civil para apurar os fatos ligados à tragédia que deixou dez mortos no último sábado (8/1).

Entre as informações solicitadas pelo MPMG estão os esclarecimentos para saber se o município dispunha de informações acerca do risco existente para os turistas, tanto na região dos cânions quanto em outros locais, em relação a desabamento de rochas, deslizamentos ou inundações bruscas, e "cabeças d'águas".

O órgão também cobrou da prefeitura de Capitólio se existe mapeamento e identificação das áreas consideradas de risco, especialmente em relação a deslizamentos, desabamentos e inundações bruscas, e plano emergencial em situação de desastre.

O Ministério Público também quer saber se existe algum plano para evitar novos deslizamentos de rochas como ocorreu no último sábado (08). E, em caso positivo, quais as providências o município pretende adotar. Dez pessoas morreram e 32 ficaram feridas no deslizamento de parte do cânion, no Lago de Furnas.

A partir desta quinta-feira (13/1), especialistas em geologia das polícias Civil e Federal vão investigar as causas do deslizamento. A pedra que se desprendeu atingiu uma lancha.