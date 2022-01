Piloto morto em Capitólio é enterrado no dia do aniversário da sobrinha

O piloto Rodrigo Alves dos Anjos, que pilotava a lancha Jesus, atingida na queda do paredão em Capitólio, no Sul de Minas, foi enterrado no final da manhã desta terça-feira (11/1) em Betim, na Grande BH.

O sepultamento foi realizado no Cemitério Reino das Rosas, no Bairro Citrolândia. Os ritos fúnebres ocorrem no dia do aniversário de 19 anos da sobrinha dele, a técnica de enfermagem Verônica Militão.