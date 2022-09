São José da Barra investe R$ 1,2 mi em praia artificial no lago de Furnas

A Prefeitura de São José da Barra, no Sudoeste de Minas, já investiu R$ 1,2 milhão na Praia Municipal Ponta da Serra. Segundo a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Lyvem Kelly de Avelar, já foram concluídas a portaria e o restaurante. Ela não adiantou em quanto vai ficar o investimento feito com recursos próprios.

A previsão de abertura é no aniversário do município, comemorado no dia 21 de dezembro. “Já temos o restaurante e a portaria construídos e estão sendo feitos todo o saneamento, a parte de iluminação, estacionamento, deck na frente do restaurante, jardinagem, instalação de letreiro e, posteriormente, a colocação de areia próximo ao nosso ‘Mar de Minas’, para que o turista tenha a sensação de estar na praia”, conta Lyvem.