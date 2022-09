PBH concede campos de futebol públicos à empresa privada

Campo do Racing fica no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, e foi um dos concedidos à iniciativa privada (foto: Ricardo Monteiro / Flickr PBH / Divulgação) Dois campos de futebol de Belo Horizonte serão geridos por uma empresa privada. Os decretos de concessões dos campos do Racing Esporte Clube, no Bairro Santa Rosa, na Pampulha, e o do Esporte Clube Morada do Sol, no Lagoa, na Região de Venda Nova, foram publicados nessa quarta-feira (7/9), no Diário Oficial do Município (DOM). A concessionária será a BX Fitness e Esportes.









A partir da assinatura do termo de concessão de uso, a empresa terá seis meses para executar os investimentos.





Os campos de futebol





O campo do Racing Esporte Clube fica em uma área de 14.200 metros quadrados (m²) na Rua Aristóteles Ribeiro Vasconcelos, no Bairro Santa Rosa. Por lá, a empresa deverá fazer aplicar R$ 2,6 milhões, seis meses após a assinatura do termo de cessão, na infraestrutura.





Já o campo do Esporte Clube Morada do Sol, na Rua Margarida Leandro Alves, no Bairro Lagoa, ocupa uma área de 9.155 m². De acordo com o edital, o investimento é de R$ 1,8 milhão.