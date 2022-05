PBH realiza sondagem de mercado para privatizar zoológico da capital

Prefeitura de Belo Horizonte está à procura de parcerias da iniciativa privada para melhorar a infraestrutura do Zoológico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convida, entre os dias 2 e 9 junho, interessados para rodada de reuniões de sondagem de mercado sobre a concessão do Jardim Zoológico, na Região da Pampulha. As empresas interessadas deverão apresentar propostas que possibilitem investimentos nesses locais sem ônus para os cofres do município.O objetivo é encontrar formas de viabilizar recursos para melhorar as instalações e a oferta de serviços desses espaços. Os encontros também irão debater a concessão do Jardim Botânico, Aquário do Rio São Francisco e Parque Ecológico da Pampulha.Os trabalhos para a realização do projeto tiveram início em 2019, com a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM). O prazo dos pedidos de agendamento vai até o dia 30 de maio, conforme regras previstas no edital. A reserva de horários será realizada de acordo com a ordem de recebimento das solicitações.