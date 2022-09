Incêndio em apartamento mata idosa e fere outra

Os militares usaram aproximadamente 3 mil litros de água para controlar as chamas (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma idosa de 80 anos morreu e outra, de 82, ficou ferida em um incêndio no apartamento que as duas moravam no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (8/9).

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas no 3° andar do prédio de quatro andares.

Quando os militares chegaram, a idosa de 82 estava sendo socorrida por populares. Ela foi retirada do incêndio já em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros iniciaram os trabalhos de reanimação cardiorrespiratória (RCP) até a chegada do Samu, que ficou responsável pelo atendimento e condução dessa vítima ao Hospital Municipal de Contagem.

Dentro do apartamento, os militares encontraram a senhora de 80 anos já sem vida.

Segundo os bombeiros, a vítima não foi atingida pela ação das chamas e não sofreu queimaduras, mas inalou bastante fumaça.

Os bombeiros usaram cerca de 3 mil litros de água para controlar o fogo.

As chamas ficaram concentradas no quarto, sala e cozinha.

Não se sabe como o fogo teve início.

A Defesa Civil foi acionada e a Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio.

Não há informações sobre o estado de saúde da idosa resgatada.