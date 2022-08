Motorista de ônibus passa mal enquanto dirigia e tem convulsões

O acidente aconteceu na Av. Professor Mario Werneck com Rua Maria Heilbuth Surette. (foto: Street View/ Reprodução)

Um motorista de ônibus, de 50 anos, teve que ser socorrido nesta terça-feira (30) após ter uma convulsão enquanto dirigia o coletivo no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ao perceber que estava passando mal, o homem parou o veículo Avenida Professor Mario Werneck com Rua Maria Heilbuth Surette, desceu e teve as convulsões. Uma equipe de bombeiros passava pelo local e realizou os primeiro socorros.

Uma equipe do SAMU é aguardada para levar o motorista a um hospital.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais