Os bombeiros levaram 12 horas para controlar as chamas (foto: CBMMG/Divulgação)

Após mais de 12 horas de trabalho, as equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais controlaram o incêndio emuma unidade de preservação do Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, conhecida como Mata do Cercadinho.