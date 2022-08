Avenida Teresa Cristina é fechada para treinamento contra inundações

Cones e agentes fecham as vias de acesso e controlam trânsito em treino contra inundações (foto: Defesa Civil de BH)

Agente da defesa civil de Belo Horizonte observa nível do Ribeirão Arrudas pronto para fechar vias (foto: Defesa Civil de BH)

Em menos de um minuto, cones e agentes interromperam vias e a comunidade já estava preparada para uma enchente como as que anualmente tomam a Avenida Teresa Cristina, na Região Oeste de BH limite com Contagem. A prontidão, na manhã deste sábado (27/08), não se deu por causa da chuva, mas como parte do sétimo treinamento das Defesa Civil das duas cidades para evitar vítimas no período chuvoso.O transbordamento do Ribeirão Arrudas na bacia ao longo da avenida é alvo de um complexo protocolo adotado desde 2018 e que tem sido importante para evitar vítimas de inundações, segundo a defesa civil de BH."Esse é um treinamento de protocolo extremamente importante, com a emissão de alertas e compartilhamento com a comunidade, seguido de intervenção operacional com o silamento das vias das duas cidades (Belo Horizonte e Contagem, na bacia do Ribeirão Arrudas) para evitar que as pessoas ingressem na área de inundação", afirma o coronel Waldir Vieira, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte.Ao longo do ribeirão, entre Contagem e Belo Horizonte, são mais de 40 pontos de monitoramento do Arrudas e de seus afluentes. "Quando o nível desses corpos hídricos se eleva devido às chuvas, equipes de monitoramento são destacadas a pontos estratégicos. Caso, visualmente a ameaça se confirme, imediatamente as vias de acesso àquele ponto são fechadas", informa o coronel.Ao mesmo tempo, a comunidade é alertada por meios como SMS e mensagens, enquanto também são informados dessas condições as guardas municipais, o centro de Comando e Conbtrole de Contagem, a BHTrans, a Via-040, a Polícia Militar e outros parceiros do protocolo.De acordo com o coronel, o treinamento teve um desempenho muito bom. "As equipes já conhecem os procedimentos e demonstram que estão aptas da cumprir todas as etapas de forma automática. Isso se reflete nas ocorrências reais. No ano passado tivemos acionamentos devido a chuvas e nenhuma vítima grave registrada", afirma o coronel Waldir Vieira.Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.