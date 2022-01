Vídeo: ribeirão Arrudas transborda e alaga Av. Teresa Cristina

Moradores registraram momento que o Ribeirão Arrudas transbordou (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Avenida Teresa Cristina transbordou no início da tarde de sábado (08/01). Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a região entre o Barreiro e a Região Oeste foi bloqueada antes do alagamento.

As avenidas do Canal e Senador Levindo Coelho, no Barreiro, também ficaram alagadas, devido ao transbordamento do córrego Jatobá. A Rua Vovó Faria também foi interditada.

A força das águas em Minas Gerais. O Ribeirão Arrudas, que corta a cidade de Belo Horizonte, transbordou. pic.twitter.com/fD8riW74ZE %u2014 EU VOU SER DOUTOR (@Vouserdoutor) January 8, 2022

Pela manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva de 80 a 100 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h válido até as 8h de domingo (09/01).