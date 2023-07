Teresa Cristina: mesmo em obras, bacia deve funcionar para evitar enchentes

432

A construção começou em outubro do ano passado e tem previsão de ser concluída no primeiro semestre de 2024 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DAPress)

Mesmo ainda inacabada, a bacia B5 vai ajudar a evitar enchentes e alagamentos na Avenida Teresa Cristina, Região Oeste de Belo Horizonte. A promessa foi feita pelo prefeito da capital, Fuad Noman (PSD), nesta quinta-feira (13/7), em visita às obras, na Vila Sport Club.





"Estamos trabalhando, parte do recurso é do estado e outra parte é da prefeitura. Esperamos que este ano já tenhamos resultados. Segundo os nossos engenheiros e especialistas, este ano já vamos ter funcionalidade", afirmou o prefeito.





Segundo o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, a bacia deve conseguir reservar 274 mil m³ de água. "É uma das obras mais importantes que estamos fazendo. O impacto maior que temos hoje é na Teresa Cristina, onde o córrego Ferrugem se encontra com o Arrudas", explica Castilho.





O projeto é composto pelas bacias B2, B3 e B4, que estão em Contagem e a B5, em BH. A previsão é de que o custo da B5 fosse de R$ 66 milhões, mas, devido à necessidade de obras adicionais, o valor total deverá chegar a cerca de R$ 80 milhões. "Toda a água que passa por cima do Ferrugem e bate no Arrudas e na Teresa Cristina, aquele volume todo de água, vai ficar reservado nessas bacias. Esse grande problema que tem na região vai ser resolvido com essas bacias que estão em construção", disse o superintendente.





Funcionalidade





Apesar de inacabada, a bacia terá funcionalidade ainda este ano, afirma Castilho. "Aqui já vai ser possível reter água e ajudar bastante. Essa obra vai ajudar a acabar com aquele grande problema da velocidade com que a água chega e enche completamente a Teresa Cristina. Essa bacia vai amortecer a água e fazer com que ela chegue no canal sem velocidade e entre no Arrudas. A previsão é fazer também um encaixe entre Ferrugem e Arrudas, com um ângulo de 45°. Hoje ele bate em 90°", explica.





O prefeito ressalta que a bacia vai ajudar a reduzir os impactos do volume de chuvas na Teresa Cristina. "Evitando enchentes e inundações que assistimos duas, três, quatro vezes por ano na avenida. Nosso objetivo é melhorar a vida da população que reside e trabalha ao longo dela", complementa.





Fuad destaca ainda que o conjunto de obras pretende eliminar as enchentes e alagamentos no local – porém, para isso, é preciso que as bacias B3 e B4, em Contagem, também estejam concluídas.





"Esperamos que, até o final dessa temporada de chuvas, não tenhamos grandes impactos na Teresa Cristina, que é o nosso grande trabalho, do mesmo jeito que estamos trabalhando na Vilarinho, no Onça e em várias outras áreas. Estamos criando aqui uma grande bacia de contenção e esperamos, com isso, trazer um pouco de tranquilidade para a população que reside e trabalha na região da Teresa Cristina", conclui o prefeito.

A bacia faz parte do conjunto de obras de prevenção de enchentes na avenida. A construção começou em outubro do ano passado e tem previsão de ser concluída no primeiro semestre de 2024. O recurso foi obtido por meio de uma parceria entre o governo de Minas com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem