Tombamento de ônibus deixa 24 feridos em Minas

Corpo de Bombeiros de Frutal esteve no local e participou do trabalho de primeiros socorros às vítimas (foto: Corpo de Bombeiros de Frutal/Divulgação) Após o tombamento de um ônibus de turismo sobre um canteiro central, entre a MGC-455 e a LMG-508, em Pirajuba, no Triângulo Mineiro, na tarde de terça-feira (23/8), 24 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas por ambulâncias de cidades da região para hospitais de Pirajuba, Campo Florido e Frutal. Ninguém ficou em estado grave.

De acordo com relatos de passageiros ao Corpo de Bombeiros de Frutal, o ônibus de turismo viajava com 44 pessoas, sendo que o mesmo havia saído do Rio de Janeiro (RJ) com destino à cidade de Curupuru (MA).

A distância entre as duas cidades é de 3.223 km. Antes do acidente, o ônibus havia percorrido cerca de 900 km.

Ainda conforme o CB de Frutal, os passageiros foram atendidos com lesões diversas, mas nenhuma com gravidade.

Unidades de resgate dos municípios de Pirajuba e Campo Florido, bem como equipes médicas de usinas de cana de açúcar, apoiaram os atendimentos no local.