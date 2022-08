Adiada a decisão sobre tombamento do Colégio Pitágoras Cidade Jardim

Caso seja tombado, o prédio do Colégio Pitágoras da década de 1950 não poderá ser demolido (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS ) Foi adiada para 10 de agosto a reunião do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), que vai analisar o tombamento do prédio do Colégio Pitágoras Cidade Jardim, localizado na Avenida Prudente de Morais, 1602, na Região Centro-Sul. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (3), no Diário Oficial do Município.





Caso seja tombado, o prédio da década de 1950 não poderá ser demolido, e qualquer projeto para intervenção deverá ser apresentado ao conselho.





A história da construção começa há 72 anos, conforme documentos da Fundação Municipal de Cultura - a edificação abrigou inicialmente uma unidade do Colégio Sacré Coeur de Jesus de Belo Horizonte, cujo projeto original data de 9 de março de 1950. O prédio foi erguido em parte dos lotes 31, 33, 35 e 37, da ex-Colônia Afonso Pena. As colônias datam dos primórdios de BH e foram incorporados às zona suburbana e, então, loteadas, nunca servindo ao propósito inicial de abastecimento da capital inaugurada em 12 de dezembro de 1897.





O Sacré Coeur de Jesus funcionou em BH até a década de 1970, quando o prédio cedeu lugar ao Colégio Pitágoras Cidade Jardim, pertencente a um grupo estudantil leigo fundado na década de 1960. Atualmente, o espaço se encontra em manutenção. Ainda conforme a PBH, "o objetivo é que, depois da finalização das obras e reparos no local, ele seja devolvido de forma definitiva à Congregação da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus para que dê continuidade ao seu uso".





Quanto à importância do imóvel como patrimônio cultural de BH, os especialistas destacam se tratar de representante de uma das diversas tipologias de escolas construídas na capital mineira. Assim, a edificação se insere no entorno do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Mosteiro Nossa Senhora das Graças. O estilo das fachadas frontais remete ao neoclássico, sendo um exemplar de grande representatividade arquitetônica e paisagística, "bem como fonte de informação para a compreensão das estratégias de organização do espaço, técnicas construtivas e estudos da história da arquitetura".