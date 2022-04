Piso salarial da enfermagem pode comprometer hospitais filantrópicos

A aprovação do piso salarial da enfermagem pode comprometer em R$6,3 bilhões por ano os hospitais filantrópicos. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







O Hospital da Baleia está preocupado com a possível aprovação do PL 2564/2020 , que trata do piso salarial da categoria de enfermagem e técnicos. Segundo a diretoria da instituição, o aumento do salário dos enfermeiros pode impactar em R$6,3 bilhões por ano os hospitais filantrópicos, que atendem majoritariamente pacientes via SUS.





Além disso, as unidades já vivem em déficit, pela defasagem entre os custos dos procedimentos e a remuneração das tabelas SUS. Uma pesquisa realizada pela UFMG em 2017 apontou que esse déficit é um dos principais motivos para o endividamento das santas casas.





O PL 2564/2020 já foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara dos Deputados. Atualmente, a matéria está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e pronta para entrar em pauta no Plenário para votação. Ela foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato (REDE/ES). Com a proposta, o salário mínimo dos enfermeiros será de R$ 4.750.

Profissionais da categoria já realizaram uma série de manifestações e mobilizações nacionais pela aprovação do piso . Uma das justificativas do movimento é a desvalorização profissional aliada à sobrecarga da pandemia, além dos trabalhadores do setor que morreram pela COVID-19.

Sobre o Hospital da Baleia

O Hospital da Baleia foi fundado em 1944, e além de atender, em sua maioria, a pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS), ele assiste a 88% dos municípios do Estado.Só em 2020, o hospital realizou mais de 500 mil procedimentos médicos. É referência em Minas Gerais em Oncologia adulta e pediátrica, Nefrologia (Hemodiálise, Diálise Peritoneal e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria, com destaque para o Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais (Centrare), além de outras 30 especialidades médicas.