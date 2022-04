Expectativa para feriado em BH é de clima ameno e chuva

Temperatura máxima deve chegar a 24°C e a mínima a 14°C no feriado da Semana Santa (foto: Jair Amaral)

Queda da temperatura e chuva. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias, a expectativa para a capital mineira é de bastante nebulosidade e possibilidade de chuva, com temperaturas mais amenas, não superando os 24°C. A mínima deve chegar a 14°C, provavelmente no domingo.

“Uma frente fria passará pela região, aumentando a nebulosidade e a condição para chuva”, explica o meteorologista.



Para hoje (13) e amanhã, o tempo deve mudar, com registro de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. Nos próximos dias, a previsão é de chuva mais fraca e temperaturas mais baixas. O jeito é tirar o casaco do armário no feriado.