Feriadão da Semana Santa agita Rodoviária de BH e Aeroporto de Confins

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Antes da pandemia

Chegadas e partidas

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Cidades mais procuradas

Já começou o corre corre na rodoviária de Belo Horizonte - leiloada recentemente à iniciativa privada -, para o feriadão da Semana Santa. De acordo com informações da assessoria de comunicação do terminal, no intervalo de seis dias, contando a partir de hoje até a próxima segunda-feira (18/4), devem transitar pelo local em torno de 124 mil passageiros, entre embarques e desembarques.Esse número representa crescimento de 197% no número de passageiros, se comparado com o mesmo feriado do ano passado, quando em torno de 42 mil pessoas embarcaram e desembarcaram na rodoviária, localizada na região central da capital.Em 2019, quando ainda não havia a pandemia do novo coronavírus, o movimento de passageiros naquele ano foi além da expectativa para este ano.Segundo dados do terminal, o fluxo de pessoas esperado para o feriado neste ano ainda é significativamente menor: em torno de 35% a menos do que o volume registrado no mesmo período de 2019, quando mais de 192 mil passageiros transitaram pelo local.A expectativa para 2022 é 2.570 partidas (cerca de 69% a mais que em 2021 e de 36% a menos que em 2019) e 2.517 chegadas de ônibus (em torno de 65% a mais que em 2021 e de 38% a menos que em 2019), além de 64.055 passageiros embarcando (perto de 186% a mais que em 2021 e de 36% a menos que em 2019) e 60.172 pessoas desembarcando (cerca de 208% a mais que em 2021 e 35% a menos que em 2019).

Para outros estados, as cidades mais procuradas este ano são Rio de Janeiro, Cabo Frio, Angra dos Reis, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Vitória, Guarapari, Marataízes, Serra, Prado, Feira de Santana, Porto Seguro e Salvador.



Em Minas Gerais, os destinos mais buscados são Araçuaí, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Itabira, Ipatinga, Montes Claros, Viçosa, Itabirito e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins. Clique aqui e veja os dados detalhados dos dois anos anteriores e da previsão para este ano.

Protocolo

Em função da pandemia Devido à pandemia, a administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.



Segundo a administração da rodoviária da capital, as empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários. Por isso, a administração pede que os passageiros façam consulta prévia para confirmar as viagens disponíveis. A administração do terminal alerta que é obrigatório o uso de máscaras, durante toda a permanência no terminal e no interior dos ônibus.

Aeroporto de Confins

A BH Aiport informa que a expectativa é de que quase 300 mil passageiros nos feriados devem passem pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, mais conhecido como aeroporto de Confins, nos feriados de abril Na Semana Santa, a previsão é de circulação de cerca de 130 mil passageiros, entre os dias 14 e 18 de abril. No feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, a previsão é de em torno de 151 mil pessoas entre os dias 20 e 25 de abril.





Voos

Movimentação de abril

No feriado desta semana, a previsão é de que ocorram 1.095 voos. Somente no dia pico, 14 de abril, devem ocorrer 261 pousos e decolagens e mais de 30 mil pessoas devem circular pelo aeroporto.A previsão de fluxo nos dois feriados, mostra que temos um cenário favorável e estamos no caminho certo na busca de ampliar a conectividade dos mineiros com o Brasil e o mercado internacional", avalia Herlichy Bastos, diretor de Operações e Infraestrutura da BH Airport.A concessionária recomenda aos passageiros que fiquem atentos aos horários de embarque, que venham de máscara e cheguem ao aeroporto com antecedência, principalmente nos dias de maior fluxo.

Esses dois feriados devem impulsionar o fluxo de passageiros no aeroporto. Ao longo deste mês, a expectativa é que cerca de 745 mil passageiros passem pelo terminal, 5% a mais em relação ao mês anterior.



Entre voos e decolagens, são estimadas 6,8 mil operações de aeronaves registradas no período, alta de 3% na comparação com março.