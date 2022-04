BH tem chance de pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira (13)

Máxima prevista para BH é de 31ºC (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Apesar do céu claro nas primeiras horas do dia, a possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde estão previstaso para Belo Horizonte e região metropolitana nesta quarta-feira (13/4). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Nas regiões da Zona da Mata, Sul de Minas, Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro a previsão é de céu parcialmente nublado e trovoadas isoladas. Já no Noroeste e na Reião Central de Minas, o céu vai ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.





A máxima prevista para o estado é de 36ºC no Vale do Jequitinhonha.





Ainda segundo a meteorologista, uma frente fria que se aproxima da Região Sudeste do Brasil favorece a formação da nebulosidade e com essa condição a possibilidade de chuva ainda permanece em praticamente todo o estado nesta quinta-feira.





"Amanhã é céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Triângulo, Oeste, Sul/Suodeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. A tendência é de aumento da nebulosidade e pancadas em todas essas áreas. No restante do estado céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas", aponta a especialista.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais