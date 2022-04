Chuva pode chegar ao Triângulo e Sul de Minas; BH segue com tempo firme

Tempo aberto e temperaturas entre 17°C e 31°C deixam o dia agradável em BH para passeios, como na Praça Raul Soares (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)





Em Belo Horizonte, a tendência é de manutenção das temperaturas, com poucas nuvens, termômetros com mínima de 17°C e máxima 31°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 60%, um índice de risco para alérgicos, crianças e desportistas segundo a Organização Mundial da Saúde. O tempo aberto que predominou nos últimos dias no estado de Minas Gerais e em Belo Horizonte começa a dar espaço para nuvens e possibilidade de chuvas na tarde deste sábado (23/04), data que muitos emendaram com o feriado de Tiradentes (21/04).De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante a tarde e a noite os céus se fecham mais, com possibilidade de chuvas isoladas no oeste do Triângulo mineiro, Sul de Minas e sul da Zona da Mata.Em Belo Horizonte, a tendência é de manutenção das temperaturas, com poucas nuvens, termômetros com mínima de 17°C e máxima 31°C. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 60%, um índice de risco para alérgicos, crianças e desportistas segundo a Organização Mundial da Saúde.



No domingo a temperatura e a umidade podem aumentar na capital mineira e o céu deve ficar mais encoberto, segundo o Inmet.



No Brasil, há alertas de perigo para tempestades no sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, norte dos estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.