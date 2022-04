BH tem domingo com céu encoberto; calor continua

Nuvens começam a se pronunciar sobre a Serra do Curral e encobrem BH neste domingo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O céu aberto e azul que predominou durante o feriado de Tiradentes (21/04) e o fim de semana que muitos emendaram se despede neste domingo (24/04), em Belo Horizonte, com a chegada de muitas nuvens.Não há previsão de chuvas na capital mineira, mas o calor persiste, com a temperatura mínima registrada em 18°C e a máxima esperada em torno de 30°C. A umidade relativa do ar varia de 34% a 53%.A previsão é do instituto ClimaTempo, com base nos satélites e informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).O tempo firme deve se manter ao longo da semana sem previsão de chuvas, de acordo com essas mesmas previsões meteorológicas para Belo horizonte e sua região metropolitana.