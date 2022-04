Saída de BH para feriado de Tiradentes tem trânsito de até 8km na BR-381

Sentido vitória da BR-381 é intenso enquanto o contyrário, para BH, tem pouco movimento. Fernão Dias também está movimentada (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Quem deixou para viajar neste feriado de Tiradentes (21/04) a partir de Belo Horizonte enfrentou menos tráfego que na tarde e noite da véspera do recesso, mas ainda há congestionamentos e lentidão, sobretudo na BR-381, tanto Norte quanto Sul.A mais longa fileira de veículos a baixíssima velocidade é na saída da capital mineira pela BR-381 (Norte), para o Vale do Aço e litoral capixaba, onde desde a manhã se registra tráfego intenso por mais de 8 quilômetros.A linha de caminhões, carros, motos e ônibus se inicia ainda no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do cruzamento com a Rodovia MG-05, no Bairro Goiânia, na Região Nordeste, se prolongando por todo sentido Vale do Aço pela Ponte sobre o Rio das Velhas e até a barreira de controle da Polícia Rodoviária Federal, em Sabará, na Grande BH.Outro ponto de tráfego intenso nesta manhã é o outro sentido da BR-381 (Fernão Dias), que segue para o Sul de Minas e São Paulo. O trecho mais carregado fica entre o Anel Rodoviário, a Avenida Cardeal Eugênio Pacceli e a Avenida Amazonas/Rodovia BR-381, entre Belo Horizonte e Contagem, na grande BH.A rodovia MG-010 também tem ponto de tráfego intenso no caminho para a Serra do Cipó, sobretudo no trecho urbano de Lagoa Santa.