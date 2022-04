Ônibus bate em carreta no Anel Rodoviário de BH e deixa cinco feridos

Ônibus bate na traseira de carreta carregada de refrigerantes no Anel Rodoviário. Motorista disse que sol o ofuscou (foto: CBMMG/Divulgação)

Bombeiros resgatam vítima do interior de ônibus acidentado. Acesso foi difícil e uma pessoa ficou presa às ferragens (foto: CBMMG/Divulgação)

Um ônibus com funcionários da empresa atacadista Tambasa bateu na traseira de uma carreta da Coca-Cola, deixando cinco feridos no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, por volta das 6h deste sábado (23/04).Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) precisaram agir para socorrer os cinco feridos, sendo que um deles ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado com ferramentas especializadas.Devido ao aço retorcido do ônibus o acesso das equipes de bombeiros foi difícil, tendo alguns dos militares recorrido ao uso de escada para passar pelas janelas laterais do veículo.De acordo com o motorista do ônibus, sua visão foi ofuscada pelo sol intenso da manhã, o que o impediu de perceber a carreta que seguia à frente.Os feridos têm entre 30 e 40 anos, segundo o CBMMG, e receberam os primeiros socorros ainda no local. Três passageiros, sendo um deles o que ficou preso às ferragens, foram conduzidos ao hospital João XXIII pelo Samu. Os outros dois, motorista e um passeiro, foram conduzidos pela Unidade de Resgate do CBMMG ao Hospital Risoleta Neves.