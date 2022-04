Joias com GPS derrubam quadrilha de mineiros que roubava no Rio

Um GPS entre os anéis, brincos, pulseiras, cordões, outras joias e foleados a ouro no valor de R$ 100 mil rastreou a quadrilha (foto: PMRJ/Divulgação)

Seis dos integrantes da quadrilha de mineiros que roubou R$100 mil em joias no Rio de Janeiro (foto: PCRJ/Divulgação)

Um dispositivo GPS escondido em uma mala repleta de joias e ouro no valor de R$ 100 mil levou a Polícia Militar do Rio de Janeiro a uma quadrilha formada por mineiros que roubou uma joalheria nessa quinta-feira (21/04), em Araruama, na Região dos Lagos, a 115 quilômetros do Rio de Janeiro.De acordo com a polícia, por volta das 12h30, um dos suspeitos entrou na joalheria primeiro para fingir ser atendido e atrair a atenção dos funcionários. Com a distração, o segundo suspeito entrou armado e rendeu os trabalhadores.Os dois então começam a esvaziar os expositores de joias e ouro, colocando tudo em uma mochila que fica cheia e dificulta a colocação de mais peças. A dupla foge em uma moto.A Polícia Militar, então, inicia um cerco na cidade e consegue prender o piloto da moto. Com ele encontraram uma pistola calibre 40 e cinco munições, mas nada da mercadoria roubada.Seguindo os sinais do rastreador instalado em uma das malas de joias do estabelecimento, os policiais localizaram uma posição estacionária no município vizinho de Saquarema, a 15 quilômetros do local do crime.Às 14h30, agentes da Polícia Civil de Saquarema (124ª DP) e do 25º Batalhão da Polícia Militar iniciaram um cerco e procuraram nas residências próximas ao sinal do GPS rastros da quadrilha, até encontrar cinco homens e uma mulher em uma pousada.Com o grupo foram encontrados anéis, brincos, pulseiras, cordões, outras joias e folheados a ouro no valor de R$ 100 mil. Não foi divulgada a origem exata dos integrantes da quadrilha, apenas que são do estado de Minas Gerais e eram especializados nesse tipo de roubo.