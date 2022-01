Operação prende segundo suspeito de assalto a joalheria em Caratinga

Policiais na Relojoaria e Joalheria na terça-feira (25/1), dia do assalto (foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, em Caratinga, prendeu na noite de quinta-feira (27/1), o segundo suspeito do assalto à Relojoaria e Joalheria Pontual, ocorrido na terça-feira (25/1). Uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, em Caratinga, prendeu na noite de quinta-feira (27/1), o segundo suspeito do assalto à Relojoaria e Joalheria Pontual, ocorrido na terça-feira (25/1).





Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço da Avenida Miguel Rezende, no Bairro Nossa Senhora das Graças. Quando chegaram ao endereço, os policiais chamaram pelo morador e disseram que tinham um mandado judicial a cumprir.

O homem não abriu a casa e não restou outra alternativa. Os militares arrombaram a porta e entraram. No momento da prisão, houve resistência por parte do suspeito, que encarou os policiais com socos e chutes.





Contido, o homem teve a casa vasculhada pelos policiais que encontraram 17 pedras de crack, 4 pedras de cocaína, 3 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, um telefone celular e R $470 em dinheiro.





Os policiais também encontraram um caderno de anotação da contabilidade do tráfico de drogas, um telefone celular, uma mochila de couro, uma panela/frigideira com resquícios de cocaína e dois pinos vazios, comumente utilizados para acondicionar cocaína.





O homem, de 32 anos, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Médico (UPA). Ele precisou de atendimento médico depois de ter entrado em luta corporal com os policiais dentro da casa.





A Delegacia de Polícia Civil de Caratinga continua com as investigações sobre o assalto, que agora tem os dois principais suspeitos presos. Outro homem já havia sido preso na quarta-feira (26/1).