De arte à internet: projeto oferece cursos gratuitos a idosos de Contagem

Oficina de teatro: inscrições para todos os cursos podem ser feitas até 6 de maio (foto: Move Cultura/Divulgação) Instituição Move Cultura abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Inclusão Digital, Artesanato, Teatro e Violão, ofertados pelo projeto Hábil Idade, que é destinado para pessoas com mais de 60 anos e moradores de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Para participar, os interessados deverão preencher um formulário eletrônico até o dia 6 de maio.





De acordo com Jefferson Ramo, presidente da Move, a iniciativa surgiu devido à falta de projetos que atendem pessoas idosas. “A população brasileira vem envelhecendo nos últimos anos acima da média mundial, e identificamos poucos projetos que atendem o perfil do idoso da atualidade. Os comportamentos mudaram, e hoje o idoso está com a vida mais ativa, por exemplo, no mercado de trabalho”, diz.





No ano passado, os participantes da oficina desenvolveram uma peça de teatro baseada em suas histórias.





As aulas serão ofertadas na Casa Criativa, sede da Move Cultura, no Bairro Eldorado, e terão início no dia 10 de maio. O projeto conta com o apoio do Conselho Municipal do Idoso de Contagem (Comic), do Atacadão, o maior atacadista brasileiro em número de lojas, e da Tambasa Atacadista.





Confira o cronograma de aulas:





Inclusão Digital: terças e quartas-feiras, de 9h às 11h

Artesanato: quintas-feiras, de 9h às 11h

Violão: quintas-feiras, de 9h às 11h

Teatro: quintas-feiras, de 14h às 17h





Mais informações podem ser acessadas no site da organização e pelos telefone (31) 2557-6007 e (31) 98413-6548.

Move Cultura

O Move Cultura é uma organização não governamental, construída de forma filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter sociocultural. O objetivo da instituição é promover a diversidade cultural como um modo de impulsionar o desenvolvimento, a inclusão social e a cidadania.

*Estagiária sob supervisão