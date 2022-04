COVID-19: Minas Gerais registra 12 mortes nas últimas 48h

Vacinação de todos os públicos é retomada hoje (22/4) em centros de saúde e postos extras da capital. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Nesta sexta-feira (22/4), segundo dados do boletim epidemiológico, mais 12 pessoas morreram por COVID-19 e 1.257 testaram positivo para a doença nas últimas 48h. Até o momento, foram 61.216 óbitos confirmados em todo o estado. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde





Após a alta de óbitos e confirmações em fevereiro e que foi sentida até março, abril aponta para a tendência de queda constante e estabilidade da pandemia. Durante o mês e até agora, foram 366 óbitos em Minas Gerais. Em fevereiro o total de mortes chegou a 2.759 e, em março, 1.205.





Os leitos de UTI SUS estão com 66,5% de ocupação, sendo 3% deles proporcionalmente ocupados por COVID. Ao todo, são 107 pacientes internados em leitos de terapia intensiva nesta situação. Por outro lado, a proporção de ocupação da enfermaria é de 88%, com 3,2% de leitos ocupados com pacientes com suspeita ou confirmação para o vírus.





A cobertura vacinal no estado está em 82,9% da população acima de 5 anos com duas doses. 56,7% das pessoas acima de 18 anos receberam a dose de reforço, e 1,46% a segunda dose de reforço. A cobertura pediátrica é de 67,9% com a primeira aplicação e 28,52% com a segunda.





Hoje a vacinação é retomada normalmente nos centros de saúde e postos extras da capital, após a campanha de imunização infantil nos parques realizada durante o feriado (21/4). Todos os grupos já convocados podem se vacinar contra a COVID-19, de qualquer dose, nos postos listados no site da PBH . Pessoas acima de 60 anos e trabalhadores da saúde também podem se vacinar contra a gripe.





Neste sábado (23/4) haverá campanha de vacinação contra a gripe nas drogarias Araújo e Droga Clara, entre 8h e 12h. Senhas serão distribuídas se houver fila, uma por pessoa.