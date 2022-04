Cena incomum da peça "Paixão de Cristo" motivou debates entre católicos (foto: YouTube/Reprodução ) Uma cena da Paixão de Cristo, tradicional peça de teatro católica, viralizou nas redes sociais e provocou debates entre membros da igreja - em especial aqueles mais conservadores. Na performance, um ator caminha com uma cobra nos ombros e usa vestes consideradas “ousadas” para parte dos fiéis.

A peça foi encenada no Santuário Arquidiocesano São José, região central de Belo Horizonte, no último dia 11, em uma celebração referente à Semana Santa. A proposta da cena era retratar a luxúria.









“Em momento algum foi ou é nossa intenção ofender, difamar ou profanar alguém”, reiterou o grupo, que há cerca de 20 anos realiza trabalhos sobre a Paixão de Cristo em paróquias da Arquidiocese, incluindo o próprio Santuário.





Em nota, a Congregação Redentorista, atuante no Santuário São José, afirmou que não tinha conhecimento prévio sobre a cena e pediu desculpas. “Ressaltamos que o grupo teatral já se apresentou em nossa Semana Santa em anos anteriores, bem como em outras paróquias da Arquidiocese. Contudo, novas cenas foram incluídas no roteiro e não tivemos conhecimento prévio”, afirmou. A Congregação defendeu, ainda, que as cenas eram “inadequadas à Via Sacra”.





Veja o vídeo:





Protestos





Nas redes sociais, grupos católicos conservadores se reuniram para criticar a peça. No último dia 16, uma manifestação, chamada de “Ato Desagravo" reuniu cerca de 50 membros e simpatizantes do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, da Frente Universitária Lepanto e do Apostolado Beato Pe. Vitor em frente ao Santuário.





“Consideramos inadmissível que uma Paróquia, que goza de todas benesses desta Arquidiocese, se dê a cometer tal escárnio contra Nosso Senhor justamente nesta semana. Também lamentamos como perderam qualquer senso e noção do Sagrado”, declarou o Apostolado Beato Pe. Vitor.





Protesto reuniu grupos conservadores da Igreja Católica (foto: Instituto Plinio Corrêa de Oliveira/Reprodução ) Durante o ato, algumas das faixas expunham dizeres, inclusive, políticos: “Comunismo na igreja católica não!”, protestavam.





“Não é tocando na blasfêmia, ou mesmo realizando um teatro blasfemo, como alguns o caracterizaram, que se vai atrair pessoas para a Fé Católica autêntica. O resultado de um teatro desse tipo é o de afastar aqueles católicos que desejam se afervorar na prática de sua Fé”, pontuou o Instituto Plinio Corrêa de Oliveira.

