Número de homicídios em Minas Gerais tem forte aumento desde janeiro

Aumentos dos crimes ao patrimônio e homicídios foram os mais expressivos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O índice de homicídios em Minas Gerais atinge números assustadores em 2022 e chama a atenção das autoridades de segurança. Segundo os últimos dados do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), março foi o mês mais violento no primeiro trimestre do ano, com 236 mortes por armas de fogo ou outros meios.

No terceiro mês de 2022, houve crescimento de 33% de crimes contra a vida em relação a janeiro e de 22% num comparativo com fevereiro. A Sejusp vai atualizar nas próximas semanas o balanço de abril.





Frederico Marinho, professor de sociologia da UFMG e integrante do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp), explica que os homicídios têm uma dinâmica própria.





“As variações podem estar relacionadas a motivações diferentes, como disputas pelo controle de regiões de tráfico de drogas, feminicídio, crimes de trânsito e outros. Assim, qualquer hipótese sobre o aumento dos homicídios exigiria uma análise das motivações identificadas”.





“Os dados precisam ser estudados pelos poderes públicos e pela universidade. Se a tendência entre janeiro e março for mantida no decorrer do ano, observaremos um aumento muito grande dos índices de criminalidade, em especial dos crimes ao patrimônio”, concluiu Frederico.





Segundo ele, a maior circulação de pessoas nos centros urbanos pode ter relação com o crescimento da criminalidade. “A hipótese é que a retomada do fluxo de trabalhadores, mercadorias e de dinheiro que circulam em uma cidade grande e urbana como Belo Horizonte após a pandemia explique esse aumento”.



Homícidios pelo estado





A polícia tenta aos poucos desvendar os homicídios pelo estado. Um homem suspeito de ter assassinado um rapaz de 26 anos em Timóteo, no dia 05 deste mês, foi preso em Ipatinga ao lado de duas mulheres, que teriam recebido R$ 80 para auxiliar o criminoso na fuga. No carro, os policiais também encontraram duas armas, que seriam levadas para o tráfico da região.





Em Juiz de Fora, a Polícia Civil também prendeu um jovem de 21 anos acusado de matar pelo menos 12 pessoas nas cidades de Muriaé, Astolfo Dutra, Guarani e Juiz de Fora. A prisão do homem foi realizada em Leopoldina. E, segundo a Polícia, a suspeita é de que ele cometeria um homicídio na cidade.





Outro crime que gerou revolta em Jacutinga, no Sul de Minas, teve desfecho concluído pelas autoridades. Um homem de 36 anos foi preso após matar o pai, de 58, a golpe de facadas, na semana passada. Testemunhas informaram a PM que pai e filho começaram a discutir momentos antes do crime. Um outro filho da vítima disse aos militares que tentou separar a briga, mas que o irmão pegou uma faca e atacou o pai com um golpe na barriga.