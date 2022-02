14 pessoas são presas e denunciadas por 75 crimes, em Varginha

Apreensão de 180 kg de drogas chamou a atenção do MP (foto: PM divulgação)

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Militar realizam nesta segunda-feira (14/02) a Operação Áquila. O trabalho é para combater associações criminosas em Varginha e região dedicadas ao tráfico de drogas, associação ao tráfico e à lavagem de dinheiro.

De acordo com o MP, ao todo foram cumpridos 29 mandados judiciais, sendo 15 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva. Os suspeitos foram denunciados por 75 crimes.

As investigações duraram aproximadamente 10 meses. O trabalho colheu elementos que apontam a prática do crime de tráfico com uso de menores de idade.



Segundo o MP, uma casa noturna de Varginha foi e é utilizada para a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas.

Gaeco e PM fazem coletiva para explicar o caso (foto: TV Alterosa Sul de Minas)

“Nós começamos com informações da PM, dando conta da existência de indivíduos associados ao trafico. Um dos indivíduos é o proprietário do carregamento de 180 kg em uma casa em Varginha, em dezembro de 2020. Na ocasião, foi presa apenas as pessoas fazendo a guarda. Nós ampliamos o leque das investigações e descobrimos o dono. Outras pessoas foram associadas. Inclusive, um deles utiliza uma boate na cidade”, afirma o promotor Igor Serrano Silva, coordenador do Gaeco Regional de Varginha.



A Operação Áquila remete à águia que está na viatura da PM do Tático Móvel. Os mandados foram cumpridos em Varginha e na região da Flora, em Três Corações. A operação contou com o apoio de 20 viaturas, uma equipe ROCCA com cães farejadores e uma aeronave da Polícia Militar.

“Acreditamos que atingimos o objetivo dessas 14 pessoas investigadas e todas foram presas. Mas o trabalho continua”, diz tenente-coronel da Polícia Militar, Rodrigo de Fátima Afonso.