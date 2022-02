Em 12 horas, polícia registra 2 assassinatos no mesmo bairro, em Uberlândia

Um dos crimes aconteceu na Rua Manuel Lúcio, em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View) Dois homens foram assassinados em Uberlândia em um período de 12h, no mesmo bairro, neste fim de semana. Em um deles, o sobrinho matou o tio com golpes de canivete por motivo passional. Apesar da proximidade geográfica dos crimes, eles não tiveram ligação.



LEIA MAIS 08:02 - 14/02/2022 Mãe é morta a tiros na frente da filha em BH

21:12 - 13/02/2022 Carreta e caminhão se envolvem em acidente em ponte na BR-381

20:09 - 13/02/2022 Carro com manequins cai em córrego e bombeiros são acionados para resgate

O homem a encontrou e começou a agredi-la. O tio estava por perto, tentou impedir as agressões e acabou se tornando o alvo do agressor, que o golpeou com um canivete. Não houve tempo para salvamento da vítima. Os casos aconteceram no Residencial Integração, Zona Leste da cidade. No primeiro deles, a vítima de 32 anos foi esfaqueada 10 vezes pelo sobrinho, de 21. Segundo a Polícia Militar, o suspeito descobriu que o tio estava tendo uma caso com a mesma mulher que ele.O homem a encontrou e começou a agredi-la. O tio estava por perto, tentou impedir as agressões e acabou se tornando o alvo do agressor, que o golpeou com um canivete. Não houve tempo para salvamento da vítima.

O suspeito fugiu, mas com informações sobre sua identidade e localização, a PM conseguiu encontrá-lo no Bairro Morumbi, não muito longe do local do homicídio. Preso, ele confessou aos militares o crime.

Outra morte

Cerca de 12 horas depois, a polícia atendeu a ocorrência de outro assassinato no Residencial Integração, desta vez ainda sem qualquer informação sobre a motivação do ataque. A vítima era um homem de 24 anos e morava em uma colônia de casas. Ele foi golpeado 16 vezes com o que parece ser uma facão, devido à profundidade e gravidade das lesões.

Vizinhos disseram ter ouvido uma discussão horas antes, mas nada levava a entender que uma pessoa tinha sido morta. Uma mulher que mora no conjunto de casas o encontrou quando foi à residência oferecer café à vítima.

Aos policiais, foi informado que um homem e um casal estiveram na casa onde o assassinato aconteceu, mas o primeiro suspeito disse que não havia visto nada e não tinha indícios que possibilitassem sua detenção dele, segundo a PM.



Já o casal ainda não foi identificado para dar explicação. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas e já foi apontada como suspeita de um homicídio anos atrás.