O imbrochável também chora: as lágrimas de Bolsonaro não comovem ninguém

Tá pra nascer nego mais chorão do que eu. “Ricardo, falar “nego” é racismo”. Hahaha, que vá plantar batatas quem pensa assim. Seguinte: eu choro até em inauguração de carrinho de pipoca, mas sabem por quê? Porque sou um cara verdadeiramente emotivo e sensível. Quase tudo de bom ou de ruim me toca sobremaneira.

Duvido. No máximo, está enfrentando uma depressão das bravas. O amigão do Queiroz é uma pessoa tão ruim - de corpo e alma -, mas tão ruim, que suas lágrimas não representam nada de bom ou de positivo. Assim, estou me lixando para os olhos lacrimejantes de Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina que (está quase) já vai tarde.