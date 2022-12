Papai Noel já trabalha em sua 'oficina' nos Correios; veja como ajudar

A professora Alírian Batista conta que é uma das madrinhas da campanha desde 2017, quando passou a adotar ao menos duas cartinhas para presentear (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )





Nem todo mundo sabe, mas entre os endereços secretos em que o Papai Noel trabalha para realizar sonhos neste mês de Natal estão galpões e agências dos Correios espalhadas por diferentes lugares do Brasil. Bem longe do Polo Norte, em sigilo e contando com a solidariedade de uma rede com milhares de ajudantes, em 2022, o incansável velhinho completa 33 anos agindo em silêncio para que milhares de crianças que não receberiam um presente possam ter nesta época, de fato, uma “noite feliz”.





Como ocorre anualmente, a campanha Papai Noel dos Correios já está a pleno vapor para atender aos pedidos contidos em milhares de cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por outras crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social. Todas elas aguardam a adoção de um ajudante do bom velhinho, seja padrinho ou madrinha, para ter atendidos os desejos, que podem variar entre bolas, carrinhos de controle remoto e bonecas ou itens básicos, como calçados, material escolar e até alimentos.









Aposentado dos Correios, Wanderley Venturini conta com a ajuda de outros voluntários, como Fernanda Castro, e com a colaboração de sua banda para arrecadar presentes (foto: Marcos Vieira /EM/D.A Press)



Em Belo Horizonte, a edição 2022 do projeto foi lançada em 22 de novembro, durante evento no Shopping Estação, na Região de Venda Nova. No ano passado, mais de 150 mil cartinhas foram adotadas. Na campanha deste ano, mais de 75 mil já estão disponíveis para ser apadrinhadas.

Segundo a diretora da Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira, Gláucia Abreu de Carvalho, há sete anos a iniciativa tem impacto positivo no Natal de vários alunos. “Temos uma demanda bem vulnerável. Com isso, quando vemos aquele estudante que não iria ganhar um presente e não terá uma ceia de Natal receber, com a família, o que ele pediu na cartinha, é magnífico.” Para ela, além de acolher os alunos, a escola, localizada no Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH, consegue com iniciativas como essa “abraçar” pais e responsáveis.





PEDIDOS VARIADOS Neste ano, mais de 350 crianças da unidade de ensino escreveram cartinhas na esperança de que Papai Noel atendesse ao pedido. A diretora explica que o trabalho é dividido entre professores, monitores do projeto Escola Integrada e familiares dos alunos. “Eles escrevem ou desenham, em casos de estudantes na fase pré-silábica, dentro da sala de aula. Depois, os monitores conferem se o endereço e o nome da criança estão corretos, além de digitalizar e enviar as cartinhas para os Correios”, explica a diretora.





De acordo com Gláucia, na escola já houve pedidos muito inusitados, como um dinossauro de verdade, e desejos mais comoventes. “Durante a pandemia, não deixamos de participar da campanha. Com isso, uma das crianças escreveu que gostaria de um prato com arroz e feijão. Isso mexeu muito conosco.” Ela conta que a instituição se mobilizou para arrecadar doações e conseguiu ajudar a família do aluno.





A diretora afirma que, geralmente, as crianças recebem o que pediram, variando, na maioria das vezes, entre bonecas, bolas e tênis. “Elas têm um agradecimento no olhar muito grande. Existe uma satisfação em poder ter o que elas queriam naquele momento. Isso faz com que os estudantes acreditem que há pessoas que fazem o bem e que eles também podem fazer”, disse.





Para a educadora, a campanha consegue proporcionar um fim de ano com satisfação e alegria para as crianças.