Casal decide não convidar os pais para cerimônia de casamento e viraliza

finalizando a papelaria do casamento... pic.twitter.com/GPl0bSFYQT %u2014 Jesus is a biscuit (@_silmarien) July 17, 2023

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao mostrar uma peça pra lá de curiosa da papelaria de seu casamento. Isso porque ela e o futuro marido não convidaram os pais para a cerimônia. E, em uma plaquinha na decoração, eles deixaram um recado para os convidados mais fofoqueiros.

“Não, não convidamos nossos pais. Por gentileza, não toque no assunto. Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossas psicólogas, faz um pix”, diz a placa, que ainda contém um QR Code para fazer a transferência do dinheiro.

A noiva ainda explicou que o recado não fazia parte do convite, como muita gente estava achando e era só um lembrete para os convidados. “As pessoas não entenderam (até pq não dei contexto já que era um post pra minha meia dúzia de amigos aqui) que não tem problema perguntar sobre. A gente só não quer ficar falando disso NAQUELE DIA”, explicou em um outro tweet.

Ela ainda deixou claro que a curiosidade é normal, mas que não gostaria de ficar se explicando durante um dia tão especial. “Me surpreende a fé das pessoas de que pessoas próximas teriam a delicadeza de não perguntar pra gente no dia da festa. as pessoas VIVEM pela fofoca, é ÓBVIO que perguntariam, provavelmente não julgariam, mas teríamos que ficar explicando”, afirmou.

A noiva também disse que é muito próxima da irmã, que também não convidou os pais quando se casou. Depois que a publicação viralizou, muita gente passou a mandar pix para o casal, em valores baixos. Isso levou a um bloqueio temporário na conta.

A postagem levantou uma discussão. Afinal, é certo ou não deixar os pais de fora no dia do casamento? O Twitter se dividiu. Para algumas pessoas, o casal tomou a decisão correta, preservando a saúde mental. “Amo quem não romantiza família e não tem receio de excluir parente chato, seja ele quem for”, opinou um perfil.

Casal defendeu que não convidaram os pais após uma decisão na terapia (foto: Freepik)

“Eu amei muito isso, sério! Que legal se você tem família bacana, parabéns! Mas nem todo mundo tem. Milito pela liberação da obrigação na consanguinidade até o fim dos meus dias”, defendeu outro. Teve gente que achou a decisão tão correta que vai se inspirar para o seu casamento. “O meu teria sido ‘NÃO CONVIDEI MINHA MÃE E SE FICAR COM PENA ME CHAMA NO ZAP QUE TE CONTO A DESGRAÇA QUE ESSA PESSOA FEZ NA MINHA VIDA’”.

Para outros, a decisão é um desrespeito. “E tem orgulho disso ainda… Um dia, quando os pais estiverem no cemitério e não tiver mais qualquer chance de reencontro, a culpa vai bater… só que aí não vai ter post lacrando e achando bonito”, previu uma pessoa nos comentários.

“Nossa que legal hein!!!!! Pra ficar mais rock’n roll ainda sugiro umas decorações da Suzanne Von Richtoffen!!”, ironizou outra. Os mais ponderados acham que a ideia é válida, mas precisava de mais cuidado com as palavras. “Acho super válido o aviso, desde que fosse discreto. Agora o negócio ali embaixo, ofendendo os convidados absolutamente de graça, deve afastar um pouco as pessoas, né? Depois resta compartilhar ressentimento com outros doidos que tem aqui”, apontou outro.