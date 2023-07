Após reportagem sobre Prior, Felipe Neto critica o ex-BBB: 'É assustador'

438

Felipe Neto fez duras críticas a quem defende Prior após a reportagem do 'Fantástico' (foto: Reprodução / Instagram)

A Globo exibiu, no Fantástico desse domingo (16/7), uma reportagem em que uma mulher que denunciou o ex-BBB Felipe Prior por estupro conta como o crime aconteceu. No relato, ela diz que sofreu uma laceração na vagina e que o arquiteto parecia mais preocupado em limpar a poça de sangue no carro do que prestar socorro a ela. A matéria gerou diversos comentários nas redes sociais. O influenciador Felipe Neto fez duras críticas a Prior e aos seus seguidores.

“O estuprador continuar com 6 milhões de seguidores é assustador”, publicou, no Twitter. Prior tinha, na manhã desta segunda-feira, 5,9 milhões de seguidores no Instagram, 1,2 milhão no Twitter, 2,5 milhões no TikTok e 335 mil no YouTube.

Felipe Neto também pediu que as pessoas cortem relações com pessoas acusadas de estupro. “Desconfie de qualquer pessoa que, ao ouvir uma história sobre um estupro, imediatamente comece a dizer “ah mas…” Agora, definitivamente corte da sua vida para sempre qualquer pessoa que, mesmo depois do estupro PROVADO, fica do lado do estuprador. Nojo”, postou.

Após a exibição da reportagem, o nome do ex-BBB foi parar nos assuntos em alta nas redes sociais. A maioria dos comentários é rechaçando a atitude do arquiteto. Segundo algumas páginas da internet, vários famosos deixaram de seguir Prior após a exibição da reportagem, incluindo nomes como Anitta, Carlinhos Maia, Jade Picon e Rafa Kalimann.

Relembre o caso

A Justiça de São Paulo condenou Felipe Prior a seis anos de prisão pelo crime de estupro, em regime semiaberto, na última segunda-feira (10/7). O caso aconteceu em 2014, após uma festa universitária, segundo a vítima.

A denúncia só foi feita em 2020, quando o arquiteto foi anunciado como um dos participantes do BBB daquele ano. A vítima viu a chamada e fez um post no Twitter em que afirmava que o conhecia e que ele havia sido impedido de entrar nos jogos esportivos entre faculdades de arquitetura de São Paulo, após uma denúncia de assédio.

Nessa postagem, ela conheceu outras duas mulheres que disseram ter sofrido o mesmo tipo de violência, uma em 2016 e outra em 2018. As três dizem que não denunciaram na época por estarem envergonhadas.

A mulher que participou do ‘Fantástico’ explicou que demorou muito para entender que tinha sido estuprada. "Em 2017, se não me engano, começou um movimento do Me Too, que bombou na internet. Eu comecei a entrar em contato com todos esses relatos, essas denúncias de mulheres, e consegui conversar com as minhas amigas sobre isso. Foi quando caiu a ficha que eu tinha sido estuprada", afirmou.

Em nota postada após a condenação, a defesa do ex-BBB diz que vai recorrer da sentença e que tem certeza da inocência de Prior. “Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação da sentença de procedência da ação penal. A qual, inclusive, sequer foi publicada e se encontra em segredo de Justiça”, diz a nota.

“A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual”, continua.

“Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito, como o pátrio, respeito, em primazia ao inciso LVII, do artigo 5º, da Constituição Federal brasileira que preconiza que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatório’, para que não se incorra em injustiças, como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país”, encerra.