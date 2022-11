Cantor e ator Kris Wu é condenado por estupro

Kris Wu, em foto de outubro de 2018 (foto: CNS / AFP)

O cantor e ator sino-canadense Kris Wu, uma grande estrela da China, foi condenado a 13 anos de prisão após ser considerado culpado de estupro, anunciou um tribunal chinês nesta sexta-feira, em um caso que causou escândalo no gigante asiático.O artista de 32 anos foi condenado a "11 anos e 6 meses de prisão por estupro", disse o Tribunal Distrital de Chaoyang em Pequim, acrescentando que "ele também foi condenado a uma pena de prisão de 1 ano e 10 meses pelo crime de encontrar pessoas com o propósito de cometer adultério".No final de sua condenação, ele será expulso da China, a sentença também indica.Canadense de ascendência chinesa, Kris Wu foi membro do grupo de K-pop EXO. Ele deixou a banda em 2014 para embarcar em uma carreira solo como ator, cantor e modelo.No ano passado, ele foi acusado por uma estudante chinesa de 19 anos de estupro quando ela tinha 17 anos.Após o escândalo, marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L'Oréal e Porsche, da qual ele era embaixador, suspenderam a colaboração com o cantor.Posteriormente, outras vítimas testemunharam online para acusar a equipe de Wu de comportamento predatório, especialmente convidando-os para festas de karaokê.Essas acusações desencadearam um movimento #Metoo na China, mas a tendência se estagnou desde então. Para evitar manifestações, os censores que controlam a Internet bloquearam rapidamente "hashtags" e palavras-chave referentes a casos de assédio sexual nas redes sociais.