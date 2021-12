Dupla acusação de estupro tira Chris Noth de ''The equalizer''

O ator Chris Noth foi acusado de estuprar duas mulheres (foto: CBS/REPRODUÇÃO)

Conhecido pelo papel de Mr. Big no seriado “Sex and the city”, Chris Noth foi demitido da série “The equalizer” pela CBS, após ser acusado de ter estuprado duas mulheres. A atração está na segunda temporada. Conhecido pelo papel de Mr. Big no seriado “Sex and the city”, Chris Noth foi demitido da série “The equalizer” pela CBS, após ser acusado de ter estuprado duas mulheres. A atração está na segunda temporada.









“Estamos profundamente tristes por sabermos das acusações contra Chris Noth”, diz o comunicado publicado nas redes sociais pelas atrês atrizes. “Apoiamos as mulheres que falaram e compartilharam suas experiências dolorosas. Sabemos que deve ser uma coisa muito difícil de fazer e as elogiamos por isso.”





Na quinta-feira (15/12), The Hollywood Reporter publicou as acusações contra o galã Noth, de 67 anos, depois de duas mulheres anônimas, que não se conhecem, entrarem em contato com o jornal com alguns meses de diferença.





Uma delas alegou ter sido estuprada por Noth em seu apartamento de West Hollywood, em 2004, depois que foi devolver o livro que pegou emprestado quando os dois se conheceram na piscina do prédio. Ela tinha 22 anos e precisou de suturas nos ferimentos que sofreu.





A outra mulher relatou que teve um encontro com o ator em Nova York, em 2015, quando ele a convidou para voltarem ao seu apartamento, onde a teria agredido.





Noth nega tudo. “As acusações contra mim, feitas por pessoas que conheci há anos, inclusive décadas, são categoricamente falsas”, disse ele em comunicado por escrito.





“Essas histórias poderiam ter sido de quase 30 anos ou 30 dias atrás. 'Não' sempre significa 'não', e essa é uma linha que não ultrapassei”, alegou.





O ator surgiu no primeiro episódio de “And just like that...” pedalando uma bicicleta ergométrica da marca Peloton, que o contratou para um anúncio. Após o escândalo, a publicidade foi retirada do ar, assim como o material das redes sociais .