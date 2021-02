Ator francês Gérard Depardieu é acusado de estupro

Ator francês Gérard Depardieu teria cometido crimes sexuais em 2018 contra uma jovem atriz (foto: NNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP %u2013 18/2/18)



O ator francês Gérard Depardieu, de 72 anos, foi acusado, em 16 de dezembro, de "estupro" e "agressões sexuais" supostamente cometidos em 2018 contra uma jovem atriz, afirmou ontem (23/2) uma fonte próxima ao caso. A informação foi confirmada por um funcionário judicial. A Justiça reabriu no verão de 2020 a investigação sobre esses eventos, relatados em 2018 e indeferidos em Primeira Instância.

A vítima teria sido estuprada em duas ocasiões na casa parisiense do astro alguns dias antes e, no verão de 2020, conseguiu que a investigação, inicialmente arquivada pela Promotoria de Paris, fosse confiada a um juiz de instrução. Durante interrogatório em 16 de dezembro, o magistrado encarregado do caso considerou que há "indícios sérios ou coincidentes" de que o ator estava apto a cometer os atos denunciados e por isso foi acusado de "estupro" e "agressões sexuais", explicou à reportagem.

17:31 - 17/03/2011 Em autobiografia, Gérard Depardieu faz balanço amargo da vida agressões sexuais ocorridos em 7 e 13 de agosto de 2018 na casa do ator na capital francesa. O advogado de Depardieu, Hervé Témime, "lamentou que a informação tenha sido tornada pública". O famoso e polêmico ator, que está em liberdade sem qualquer tipo de controle judicial, "rejeita totalmente os atos de que é acusado", disse seu advogado. A vítima, que tem menos de 30 anos, o acusa de vários estupros eocorridos em 7 e 13 de agosto de 2018 na casa do ator na capital francesa.

Depois que a Promotoria de Paris arquivou a investigação, em junho de 2019, ela entrou com uma nova denúncia e um juiz instrução reabriu a investigação em agosto de 2020. Segundo uma fonte próxima à investigação, o ator é amigo da família da vítima e no passado houve uma briga entre os dois em uma delegacia policial de Paris. "Não há nada relacionado à atividade profissional" no caso, disse a fonte, apesar de a imprensa francesa ter explicado que as agressões ocorreram durante um ensaio teatral.

Já a advogada da vítima, Elodie Tuaillon-Hibon, pediu que "a privacidade e a intimidade de sua cliente sejam preservadas".

Depois de se tornar conhecido em 1974 com "Corações loucos", de Bertrand Blier, e ter ganho o César de melhor ator por seu papel em "O último metrô" (1980), de François Truffaut, Depardieu foi consagrado por suas interpretações de personagens emblemáticos da literatura francesa, como Cyrano de Bergerac ou Jean Valjean de "Os miseráveis".





#METOO

Pai de quatro filhos, incluindo o ator Guillaume Depardieu, que morreu em 2008, ele é um dos atores franceses mais conhecidos do mundo e sempre esteve envolvido em polêmicas.

O presidente russo, Vladimir Putin, lhe concedeu a nacionalidade russa no início de 2013 e em 2019 o ator se converteu ao cristianismo ortodoxo. Além de sua carreira cinematográfica de sucesso, ele também é um empresário no setor gastronômico e vitícola e teve uma carreira modesta como cantor.





Após o surgimento de #MeToo em 2017, várias personalidades do cinema francês foram acusadas de estupro, incluindo os diretores Christophe Ruggia e Luc Besson. (AFP)