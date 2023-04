Felipe Prior ironiza ao rebater Felipe Neto sobre melhor edição do BBB

Enquanto o BBB23 vai se aproximando do fim, outras edições do reality causaram desentendimento entre dois ex-participantes e um influenciador nas redes. Isso porque, Felipe Prior e Hadson, da edição de 2020, rebateram um comentário de Felipe Neto no qual ele afirmava que o melhor programa foi o de 2021.

Com a repercussão do tweet, Prior e Hadson responderam a postagem da página Subcelebrities. Polêmico, o parceiro de Babu Santana escreveu: "Sempre falando m... BBB 20 foi o melhor. E digo mais: 1,5 bilhão de votos. Acho que vale alguma coisa, né, bebê?". Prior se referiu a votação de seu paredão contra Manu Gavassi , que teve a maior quantidade de votos da história do programa e que o tirou do reality.