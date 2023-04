BBB23: Enquete indica eliminação de sister e decisão de líder é ignorada

Na reta final do BBB23, os participantes estão sendo pegos de surpresa pelas dinâmicas da produção. Ontem foi a vez de Ricardo Alface ter que pensar em outra pessoa para indicar ao paredão já que Cezar Black, anjo da semana, era autoimune. Para a berlinda, ele mandou Fred Nicácio, mas sua equipe aqui fora preferiu incentivar a saída de Bruna Griphao e não do méddico.

Com diversos perfis de confinados puxando a hashtag Fora Bruna como, por exemplo, de Domitila Barros, a atriz já estava com 53,87% dos votos na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 07h da matina. No levantamento do portal UOL, ela é apontada como a próxima eliminada do reality. Na sequência, vem o médico com 39,97%.