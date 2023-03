BBB23: Fred Desimpedidos mostra reencontro com o filho nas redes sociais

O influenciador e jornalista Fred Desimpedidos reencontrou o filho Cris após ser eliminado do BBB23 e desistir de participar da Casa do Reencontro. Depois de negar a chance de repescagem, o ex-brother publicou nas redes sociais o momento em que matou a saudade do pequeno.









"O Brasil pediu e o momento mais esperado chegou: O reencontro com o Neneco! Cenas que fazem bem pro coração! O Fredinho precisava demais desse abraço", declarou o perfil do ex-brother nas redes.

Influenciador e jornalista desistiu da Casa do Reencontro (foto: Instagram/Reprodução)



Segundo Fred, estar longe do filho foi um dos maiores empecilhos para o jornalista dentro do programa. Em conversa com outros confinados, ele costumava citar a saudade que sentia e não exitou diante da dinâmica da repescagem





Assim que o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que haveria apenas uma chance de desistência, o influenciador anunciou que preferia sair de vez da casa.





"Eu quero desistir. Não aguento mais de saudade do meu filho. Tudo o que eu tinha para mostrar... Eu mostrei. Prefiro sair com essa lembrança do Big Brother pra sempre... Vinha muito perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar essa dinâmica na minha casa, mas na minha casa, com a minha família", disse na ocasião.





Confira o momento do reencontro na íntegra: