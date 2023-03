BBB23: Fred Desimpedidos desperdiça chance e desiste de Casa do Reencontro

Influenciador foi o décimo eliminado do reality (foto: TV Globo/Reprodução)

O jornalista e apresentador Fred Desimpedidos foi o décimo eliminado do Big brother Brasil no paredão de ontem (21) com 50,23% dos votos. No entanto, ele teve uma chance única de voltar para a casa devido a dinâmica de repescagem do reality e surpreendentemente dispensou.





Após a chegada de Fred na Casa do Reencontro, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou para todos os confinados que eles poderiam desistir da dinâmica apenas naquele momento, já que não haveria um botão de desistência.





Embora um silêncio tenha tomado conta dos participantes, o influenciador anunciou que não participaria e explicou seus motivos: "Eu quero desistir. Não aguento mais de saudade do meu filho. Tudo o que eu tinha para mostrar... Eu mostrei. Prefiro sair com essa lembrança do Big Brother pra sempre... Vinha muito perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar essa dinâmica na minha casa, mas na minha casa, com a minha família".





De fato, Fred já havia dito dentro da casa que estava com saudade do filho Cris. Na última segunda-feira (20), antes da dinâmica do Jogo da Discórdia chegou a dizer que não "estava na vibe" e levou uma bronca de Tadeu por tentar se entender com Ricardo Alface.





Sua saída, no entanto, não foi um resultado seguro do público já que Domitila teve 48,69% dos votos. Gabriel Santana foi o menos votado, com apenas 1,08%. Aqui fora, as redes sociais de Fred já publicaram um vídeo visto pelo influenciador das reações de seu filho enquanto ele ainda estava na casa. O encontro entre eles ainda não aconteceu.