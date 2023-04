BBB23: Equipe de Bruna Griphao revela compulsão alimentar da atriz

Bruna Griphao já admitiu sua compulsão no programa (foto: TV Globo/Reprodução)

O perfil oficial da atriz Bruna Griphao publicou um vídeo com cenas do BBB23 fazendo um alerta. Em diálogos da sister com sua aliada, Larissa, ela revela admite sua compulsão alimentar, além de reclamar de ter engordado em outros momentos.









looks enviados pela produção para as festas, a Ao colocar biquíni para tomar banho ouenviados pela produção para as festas, a atriz se vem se queixando com coelgas de confinamento. "Acho que isso que está mexendo com a minha cabeça, nada cabe em mim", afirma a atriz em um dos trechos.





Ao procurar uma nutricionista para falar sobre o assunto, sua equipe publicou a explicação do que está acontecendo com Bruna no BBB23. "No caso da Bruna, por estar em constante estresse psicológico e ansiedade, a compulsão alimentar veio à tona, e isso, possivelmente pode ter causa relacionada à dietas muito restritivas", afirmou a especialista Dani Borges.

Confira na íntegra:





Junto às cenas que revelam o transtorno da atriz, a produção acrescentou comentários negativos de Key Alves e Domitila, chamando Bruna de "mimada", por exemplo. Ao criticar a rival, a Miss Alemanha ressalta que ela chorou porque uma roupa não a coube, sem se atentar ao transtorno que Bruna desenvolveu.





"Infelizmente esse é um assunto que ainda é muito pouco abordado, e por isso as pessoas podem não considerar a real seriedade do problema, porém é um assunto sério e requer atenção e empatia pela pessoa que está passando por esse momento", concluiu a nutricionista procurada pela equipe de Bruna.





Por fim, o perfil da atriz escreveu que "reconhece a importância de discutir assuntos como este, por mais delicados que sejam, e se compromete a promover debates através das redes da Bruna a fim de incentivar a busca por tratamento e acompanhamento de todo e qualquer tipo de distúrbio alimentar",