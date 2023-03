Aline e Domitila discutem empoderamento no BBB23: 'Me decepciona'

Domitila e Aline conversaram após a formação do paredão (foto: TV Globo/Reprodução)

As sisters Domitila e Aline conversaram após a formação do 11º paredão do BBB23. De lados opostos no jogo, ambas revelaram frustrações ao longo do jogo e citaram o as falhas do empoderamento feminino dentro da casa.









"O movimento do empoderamento feminino é um movimento muito sério, ele precisa ser ativo, ele precisa ser feito nas pequenas coisas. E a gente tem obrigação, quando a gente levanta uma bandeira, de se auto cuidar, se auto responsabilizar. (...) Isso, pra mim, é muito esquisito e me decepciona", explica Aline.





ativista social ouviu o argumento e reconheceu que errou. "Eu tenho completa consciência que eu tive falas errôneas. Eu errei, isso eu não vou defender nem justificar", disse à rival no jogo depois de ter comemorado que não foi para a berlinda.





Aline está no paredão com a aliada Bruna Griphao, que também teve problemas com Domitila ao longo da edição. Contrária às atitudes da Miss, a cantora chamou atenção para sua incoerência sobre empoderamento feminino.





"Pra mim, é muito triste trocar essa ideia contigo. É triste de mulher pra mulher, nesse lugar. É triste ouvir o que a Lari trouxe, com falas muito nada a ver, sem noção mesmo. E isso não combina com a mulher que se posiciona ali e me traz o tempo todo sobre um movimento de empoderamento", desabafou Aline.





Depois de reconhecer as próprias atitudes, Domitila agradeceu pela conversa. "É por isso que mesmo já tendo passado o Paredão, mesmo tudo, quando eu vi você vindo pra cá eu senti a necessidade de chegar e falar. Porque, pra mim, é uma forma também de honrar o que existiu nesse momento, independente de altos e baixos", concluiu a ativista.