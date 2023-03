Resumão do BBB: torta de climão após o jogo da discórdia

Rolou mais um jogo da discórdia na casa do BBB. Desta vez, os brothers precisaram sortear um adjetivo bom e um ruim, indicando quem da casa se encaixava naquela característica.





Os ataques foram mais leves, mas ainda assim alguns participantes se estranharam.





Marvila não aceitou de muito bom grado a plaquinha de “figurante” dada por Aline, e depois ainda recebeu mais uma de Cezar.









Amanda foi a única sister que não ganhou nenhuma plaquinha no jogo.





E também teve recompensa! As duas pessoas que mais fossem indicadas como “protagonista” ganhariam um jantar particular no gramado. Com isso, Bruna e Domitila foram presenteadas. E o que não faltou foi torta de climão…





Bruna e Domitila ganharam um jantar de pizza no gramado da casa (foto: Reprodução/Globo)

As sisters, que têm um histórico de intrigas, tentaram esclarecer algumas pendências, mas a conversa não foi tão amigável, mantendo a rivalidade acesa.





Depois de Bruna contar para o quarto deserto alguns assuntos do jantar, Aline se sentiu incomodada e compartilhou com Sarah o medo de não estar percebendo um histórico tendencioso de perseguição na casa.





Hoje à noite, o paredão é entre Domitila, Fred e Gabriel. Quem você acha que vai para a ‘casa do reencontro’ e ter direito à repescagem?